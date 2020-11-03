03.11.2020 (11:42)
Более 100 курсантов Военного университета Минобороны РФ прибыли в Новосибирск для повышения профессионального мастерства
Более 100 курсантов третьего курса Военного университета Министерства обороны Российской Федерации прибыли в Новосибирское высшее военное командное училище для повышения профессионального мастерства в рамках сетевой формы обучения. В течении месяца они будут практиковаться по военно-специальной подготовке.
По огневой подготовке курсанты Военного университета
изучат особенности стрелкового оружия и гранатометов, стоящих на вооружении Российской армии, а также ознакомятся с оружием иностранных армий. Кроме того, они выполнят практические стрельбы из вооружения боевых машин.
Преподавательский состав училища проведет с курсантами университета практические занятия по дисциплине «Тактика», итогом которых станут боевые стрельбы взводов.
Прибывшие курсанты проинструктированы по мерам безопасности. Для них организована также экскурсия по училищу и музею НВВКУ.