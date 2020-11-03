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03.11.2020 (11:33)

Специалисты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали территорию и объекты российской военной базы в Республике Абхазия

В течение суток военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота (ЧФ) провели мероприятия по дезинфекционной обработке казарменного фонда, мест постоянного проживания военнослужащих и членов их семей, парковой зоны, дорог и прилегающей территории. Дезинфекция проведена в штабе, казармах, учебных классах, парке боевых машин, спортивном комплексе, клубе, детском саду, общежитиях, многоквартирных домах и на других объектах. Всего обработано более 80 тыс. квадратных метров различных поверхностей. 

Дезинфекционную обработку выполняют 30 специалистов, задействовано 11 автомобилей РХБЗ – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Работы ведутся с 21 октября текущего года. Всего за время пребывания российскими военнослужащими в Республике Абхазия было продезинфицировано более 600 тыс. квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей и дорог общего пользования.

Колонна сводного отряда РХБЗ ЧФ из 11 специальных автомобилей совершила восьмисоткилометровый марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. В кратчайшие сроки военнослужащие развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.

В апреле 2020 года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Абхазия
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