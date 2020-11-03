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03.11.2020 (10:42)

Малые противолодочные корабли ЧФ провели учение по поиску и обнаружению субмарин

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Касимов» и «Суздалец» Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску и обнаружению субмарины условного противника.

Учение проходило в акватории двух морских полигонов в Чёрном море в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Роль условного противника выполнял экипаж одной из подводных лодок Черноморского флота.

В ходе учения экипажи МПК «Касимов» и «Суздалец» успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию.

Моряки провели учение во взаимодействии с противолодочными силами морской авиации ЧФ.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Учения , Корабли
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