03.11.2020 (10:42)
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учение по поиску и обнаружению субмарин
Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Касимов» и «Суздалец» Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску и обнаружению субмарины условного противника.
Учение проходило в акватории двух морских полигонов в Чёрном море в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
Роль условного противника выполнял экипаж одной из подводных лодок Черноморского флота.
В ходе учения экипажи МПК «Касимов» и «Суздалец» успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию.
Моряки провели учение во взаимодействии с противолодочными силами морской авиации ЧФ.
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