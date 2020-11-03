03.11.2020 (10:38)

Эскадрилья новейших штурмовиков Су-25СМ3 на Кубани уничтожила аэродром условного противника

Экипажи эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, уничтожили объекты инфраструктуры аэродрома условного противника.

Летчики выполнили пилотирование авиационной техники при сложных метеорологических условиях на разных высотах.

В составе боевого звена экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему противовоздушной обороны, выполнили пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям «противника» на одном из авиационных полигонов на Кубани.

К выполнению полетных заданий привлекались более 200 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб ЮВО, было задействовано свыше 10 самолетов, в том числе поступивших на вооружение в текущем году.

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