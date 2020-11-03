03.11.2020 (10:24)

Спецназ ЮВО примет участие в совместном учении с военнослужащими Пакистана

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) примут участие в пятом совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2020» на территории Исламской Республики Пакистан.

В Пакистане состоялась заключительная конференция между представителями России и Пакистана, в ходе которой стороны утвердили замысел, цели и задачи учения, состав сил и средств, договорились о времени и месте его проведения.

Совместное военное учение подразделений Вооруженных Сил РФ и Исламской Республики Пакистан пройдет в период с 5 по 21 ноября текущего года. В нем будет задействовано более 150 военнослужащих армий двух государств.

От Вооруженных Сил РФ на учение привлекаются более 70 военнослужащих подразделения специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Ставрополье.

Совместное учение пройдет на территории полигона сил специальных операций вооруженных сил Исламской Республики Пакистан в н.п. Тарбела (в 50 км на северо-западе от Исламабада), а также на базе Национального контртеррористического центра в Пабби Исламской Республики Пакистан.

На учении военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий с применением авиации и технических средств разведки.

Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие мотострелковых подразделений и подразделений специального назначения ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводиться в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО – на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

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