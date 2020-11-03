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03.11.2020 (10:18)

Свыше 20 расчётов войск РХБ обеспечивают пропускной режим на контрольно-пропускных пунктах Каспийской флотилии

В Дагестане на контрольно-пропускных пунктах (КПП) соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) организована ежедневная обработка площадок и техники специалистами войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Мероприятия направлены на недопущение распространения опасной коронавирусной инфекции.

Специалисты РХБ защиты проводят регулярную специальную обработку КПП, лестниц, перил, комнат отдыха суточного наряда, столовых, а также всей прилегающей территории.

Для дезинфекции задействованы современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К. Применяется проверенная рецептура раствора, которая эффективно обеззараживает обрабатываемые поверхности и является безопасной для здоровья человека.

На въезде в воинские части и соединения КФл обработку проходят все машины. Проездные пути дезинфицируются при помощи АРС-14КМ, а помещения с использованием мобильных комплектов.

Также КПП обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками и наборами средств личной дезинфекции. Для проведения обеззараживания помещений пунктов и автомобильного транспорта создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

Всего на КПП флотилии организовано порядка 15 подвижных и стационарных постов войск РХБ защиты и привлечено свыше 20 расчётов военных специалистов КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Каспийская флотилия , Южный военный округ , COVID-19
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