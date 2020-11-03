03.11.2020 (10:14)

В Дагестане с морскими пехотинцами Каспийской флотилии проведена тренировка по воздушно-десантной подготовке

С военнослужащими десантно-штурмовых подразделений (ДШР) морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) прошла групповая тренировка в рамках занятий по наземной воздушно-десантной подготовке (Н-ВДП).

В ходе тренировки морские пехотинцы отработали порядок выполнения элементов прыжка с парашютом в составе отделений.

На первом этапе военнослужащие выполнили подгонку оружия и снаряжения для прыжка с парашютом, а также надевание парашютов.

На втором этапе прошла тренировка на современных снарядах воздушно-десантного комплекса (ВДК) действий парашютиста в самолете по командам и сигналам «Приготовиться», «Пошел», «Отставить» при отделении от самолета, стабилизации падения, снижении на основном парашюте и приземлении. Также морские пехотинцы отработали действия парашютиста при приземлении в сильный ветер, протаскивании, приземлении на препятствия, при десантировании вслед за техникой.

На занятиях по наземной подготовке командиры подразделений особое внимание уделяют подготовке личного состава к десантированию в составе штатных подразделений и добиваются, чтобы все элементы прыжка с парашютом каждый десантник выполнял правильно и уверенно.

Всего к тренировке по Н-ВДП на тренажёрах комплекса было привлечено более 150 военнослужащих подразделений ДШР флотилии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице