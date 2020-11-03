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03.11.2020 (10:09)

Горные разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии провели ночной поиск условных террористов в горах

Разведчики горной мотострелковой бригады в Карачаево-Черкесии провели ночное тактико-специальное учение на полигоне Кобу-Баши Южного военного округа (ЮВО) по поиску условных бандформирований в условиях низких температур и заснеженного рельефа горной местности.

Удобное расположение горного полигона позволяет отрабатывать учебно-боевые задачи как в лесной, так и в высокогорной местности.

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устройства засад и налетов.

Снайперские пары разведывательного подразделения совершенствовали навыки скрытного передвижения и занятия выгодных позиций для нанесения максимального урона противнику.

Особое внимание в ходе занятия было уделено работе с современным комплексом разведки, управления и связи «Стрелец», оснащенного оборудованием системы ГЛОНАСС. Данный комплекс обеспечил военнослужащим речевую радиосвязь, передачу географических координат и текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений.

В тактико-специальном учении принимало участие более 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано до 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Антитеррор , Разведывательные подразделения
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