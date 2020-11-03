03.11.2020 (10:06)

Военные медики ЗВО продолжают прием пациентов в мобильном госпитале, развернутом в Южной Осетии для больных с коронавирусной инфекцией

Военные медики Западного военного округа продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Цхинвал (Республика Южная Осетия).

В настоящее время в госпитале на лечении находится 32 пациента – граждане Республики Южная Осетия с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Они получают лечение в полном объёме.

В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Западного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 2000 километров из пункта постоянной дислокации в Московской области в город Цхинвал (Республика Южная Осетия) и приступил к работе.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Южная Осетия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

По состоянию на 2 ноября с. г. в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом российскими военными на территории стадиона г.Цхинвал, на лечении находится 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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