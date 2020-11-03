Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.11.2020 (09:18)

Военные медики оказывают помощь больным с COVID-19 в медучреждениях Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России применяют комплексный подход при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях в Курганской области.

При выявлении COVID-19 у пациентов устанавливается уровень тяжести заболевания, проводится компьютерная томография для определения степени поражения легких и назначается лечение. В ходе терапии, для прогнозирования развития болезни и своевременного предотвращения осложнений, группы военных специалистов реаниматологов, инфекционистов, кардиологов, терапевтов и пульмонолога отслеживают динамику жизненных показателей пациентов: пульс, давление, уровень кислорода в крови, а также состояние печени и почек.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Юнармию Татарстана признали лучшей в России по итогам 2020 года
Российские специалисты РХБ защиты продезинфицировали помещения и прилегающую территорию Цхинвальской швейной фабрики в Южной Осетии
Юнармия против COVID-19: в популярном молодежном Движении дали старт новому проекту
Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию социальных объектов в Кузбассе

Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false