03.11.2020 (09:18)

Военные медики оказывают помощь больным с COVID-19 в медучреждениях Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России применяют комплексный подход при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях в Курганской области.

При выявлении COVID-19 у пациентов устанавливается уровень тяжести заболевания, проводится компьютерная томография для определения степени поражения легких и назначается лечение. В ходе терапии, для прогнозирования развития болезни и своевременного предотвращения осложнений, группы военных специалистов реаниматологов, инфекционистов, кардиологов, терапевтов и пульмонолога отслеживают динамику жизненных показателей пациентов: пульс, давление, уровень кислорода в крови, а также состояние печени и почек.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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