03.11.2020 (08:00)

Экипажи истребительной авиации армии ВВС и ПВО ВВО выполнили полеты в стратосферу

Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили полеты в стратосферу.

Пилоты истребителей отработали элементы воздушного боя с быстрым набором высоты, используя фигуры высшего пилотажа для ухода от средства ПВО условного противника.

В ходе учебно-тренировочных полетов лётчики, достигнув максимальной высоты около 15 километров, выполнили полет по заданному маршруту, отработали вопросы аэронавигации. Для усложнения учебно-боевого вылета, экипажи действовали самостоятельно, без задействования наземных средств ПВО.

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