03.11.2020 (07:30)

В Бурятии стартовали сборы с начальниками контрольно-технических пунктов

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на территории Республики Бурятия, стартовали сборы с начальниками контрольно-технических пунктов (КТП). Данные сборы пройдут на базе отдельного ремонтно-восстановительного подразделения.

В ходе сборов с начальниками контрольно-технических пунктов будут проведены теоретические занятия по порядку и правилам организации выхода техники из парков, порядку обслуживания техники перед рейсами и после возвращения, а также проверке и оформлению путевой документации. После отработки теоретических вопросов с военнослужащими пройдут практические занятия по пройденным вопросам.

Также, в ходе проведения сборов, сотрудники ВАИ проведут занятия по обеспечению безопасности дорожного движения, приемам управления транспортным средством в сложной дорожной обстановке и контролю технического состояния техники, убывающей в рейсы.

Проведение данных сборов направлено на повышение уровня профессиональной подготовки данной категории военнослужащих.

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