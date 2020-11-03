03.11.2020 (07:00)

В связи со снегопадом в Амурской области подразделения ВАИ ВВО совместно с органами ГИБДД выведены на дороги для обеспечения безопасности

В связи с выпадением снегопада на территории Амурской области, сотрудники военной автоинспекции Восточного военного округа выведены на улицы Белогорского гарнизона для обеспечения безопасности дорожного движения. Мероприятия проводятся совместно с патрулями регионального ГИБДД.

В ходе рейдов особое внимание уделяется водителям – военнослужащим управляющим служебным и личным автотранспортом. Инспекторы проверяют технические нормативы транспорта, соблюдение правил оформления документов эксплуатации, а также напоминают водителям об осторожном вождении в сложных погодных условиях.

По предварительным результатам совместных мероприятий, военные водители относятся с высокой степенью ответственности к соблюдению правил дорожного движения. За время рейдов фактов нарушений правил дорожного движения, законности эксплуатации, а также других нарушений в эксплуатации военных транспортных средств не выявлено.

Всего в совместном патрулировании приняло участие около 10 экипажей военной автоинспекции и органов ГИБДД.

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