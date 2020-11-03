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03.11.2020 (06:30)

В Амурской области в преддверии праздничного дня состоялась комплексная тренировка по противодействию террористической деятельности

В Белогорском гарнизоне (Амурская область) Восточного военного округа (ВВО) в преддверии праздничного дня состоялась комплексная тренировка по противодействию террористической деятельности. Основной практический этап с розыгрышем сценариев нейтрализации условных террористов и освобождения заложников отработан на базе военного госпиталя.

По условию учения «террористы» осуществили нападение на военное медицинское учреждение с захватом заложников.

После получения сигнала тревоги от дежурной смены госпиталя, подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к месту выполнения задач и заблокировали нападавших в одном из технических зданий. Перед штурмом была проведена разведка местоположения условных террористов и заложников при помощи малоразмерного беспилотного летательного аппарата.

В ходе завязавшегося учебного боя условные террористы были нейтрализованы, а заложники освобождены. Помимо этого, группа разминирования обезвредила несколько взрывных устройств, заложенных условными террористами.

Всего в антитеррористических мероприятиях гарнизона приняло участие около 500 военнослужащих и боевая техника БТР-80 и БРДМ. Использовались средства имитации и холостые 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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