03.11.2020 (06:30)
В Амурской области в преддверии праздничного дня состоялась комплексная тренировка по противодействию террористической деятельности
В Белогорском гарнизоне (Амурская область) Восточного военного округа (ВВО) в преддверии праздничного дня состоялась комплексная тренировка по противодействию террористической деятельности. Основной практический этап с розыгрышем сценариев нейтрализации условных террористов и освобождения заложников отработан на базе военного госпиталя.
По условию учения «террористы» осуществили нападение на военное медицинское учреждение с захватом заложников.
После получения сигнала тревоги от дежурной смены госпиталя, подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к месту выполнения задач и заблокировали нападавших в одном из технических зданий. Перед штурмом была проведена разведка местоположения условных террористов и заложников при помощи малоразмерного беспилотного летательного аппарата.
В ходе завязавшегося учебного боя условные террористы были нейтрализованы, а заложники освобождены. Помимо этого, группа разминирования обезвредила несколько взрывных устройств, заложенных условными террористами.
Всего в антитеррористических мероприятиях гарнизона приняло участие около 500 военнослужащих и боевая техника БТР-80 и БРДМ. Использовались средства имитации и холостые