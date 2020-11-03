03.11.2020 (06:00)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах проводятся мероприятия по предупреждению заболеваемости личного состава вирусными инфекциями

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах военные медики проводят мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний личного состава вирусными инфекциями.

С целью раннего выявления признаков заболевания органов дыхания и других инфекционных заболеваний, военные медики ежедневно с помощью бесконтактных термометров осуществляет термометрию прибывающих лиц на контрольно-пропускных пунктах, а также контролируют использование индивидуальных средств защиты и дезинфекции.

В расположениях личного состава ежедневно поддерживается и ведётся контроль оптимальной температуры воздуха. Во время отсутствия личного состава, в казармах проводится дополнительное проветривание, а также дезинфекционная обработка поверхностей и предметов общего пользования.

В столовых организована выдача витаминов. Медицинские пункты воинских частей обеспечены дополнительным запасом лекарственных и дезинфицирующих средств.

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