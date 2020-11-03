03.11.2020 (05:30)
Вооружение и техника окружного учебного центра ВВО переводится на зимний режим эксплуатации
В окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого на территории Забайкальского края, проводится перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.
Рабочие команды работают по временным интервалам в группах не более чем по 5-10 военнослужащих для недопущения контакта с другими воинскими командами. Специальные меры принимаются для профилактики вирусных заболеваний в воинских коллективах.
В зависимости от вида вооружения и техники для каждой боевой машины выполняется до 50 различных операций.
В течении недели на завершающем этапе перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации специальная комиссия проверит качество выполненных работ.
Всего к техническим работам по переводу техники и вооружения на зимний режим эксплуатации задействовано свыше 200 военнослужащих учебного центра ВВО.