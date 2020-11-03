03.11.2020 (05:00)

В Приморском крае проведено учение с медицинскими подразделениями ВВО по противодействию распространению инфекций

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Приморье, состоялось учение с медицинскими подразделениями по переводу на строгий противоэпидемический режим.

При выявлении пациента с подозрением на вирусное заболевание, военные медики провели комплекс неотложных мероприятий по противодействию распространению инфекции с последующей изоляцией в специально оборудованной палате. Во время работы специалисты применили защитные костюмы, которые сводят к минимуму возможность заражения.

Военнослужащие медицинской службы на практике отработали порядок действий по выявлению условно больных с опасными вирусными заболеваниями. Согласованность и оперативность их действий позволили идентифицировать возбудитель инфекций с применением экспресс-тестов. Произведен отбор материала для исследования. Собраны и зафиксированы данные эпидемиологического анамнеза.

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