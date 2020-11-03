03.11.2020 (04:30)

Разведчики Амурского объединения ВВО получили первую партию современных пистолетов «Грач»

В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территории Приамурья, поступила первая партия современных 9-мм пистолетов Ярыгина «Грач» последней модификации. Первыми новые пистолеты получат разведчики объединения.

Новый пистолет отличается магазином увеличенной емкости до 18 патронов, плавным спуском с небольшим ходом спускового крючка и быстрое возвращение на линию прицеливания после выстрела, что позволяет вести стрельбу с более высоким темпом. Пистолет также оснащен планкой для крепления подствольного фонаря с лазерным целеуказателем.

«Грач» позволяет применять бронебойные патроны, что обеспечивает поражение целей, защищенных усиленными бронежилетами. Оружие особо ценно для разведывательных подразделений в случае ведения ближнего боя.

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