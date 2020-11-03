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03.11.2020 (04:00)

Военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота прошли проверку уровня физической подготовки

На Камчатке завершилась проверка физической подготовки личного состава Подводных сил Тихоокеанского флота.

В контрольной проверке объединения за летний период обучения участвовали экипажи подводных лодок, а также личный состав отряда по борьбе с противодиверсионными силами и средствами (ПДСС).

Моряки выполняли физические упражнения, направленные на определение уровня их физической выносливости, силы и быстроты. Для определения выносливости проводился кросс на 1 и 3 километра, а для определения силы и быстроты военнослужащие выполняли подтягивание на перекладине и челночный бег 10х10. Военнослужащие отряда ПДСС кроме этого сдавали нормативы по военно-прикладному спорту – плаванию в обмундировании с оружием. Нормы физической нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего.

По итогам проверки помощник командующего Подводными силами ТОФ по физической подготовке подполковник Андрей Виниченко дал высокую оценку физической подготовки личного состава объединения.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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