03.11.2020 (04:00)

Военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота прошли проверку уровня физической подготовки

На Камчатке завершилась проверка физической подготовки личного состава Подводных сил Тихоокеанского флота.

В контрольной проверке объединения за летний период обучения участвовали экипажи подводных лодок, а также личный состав отряда по борьбе с противодиверсионными силами и средствами (ПДСС).

Моряки выполняли физические упражнения, направленные на определение уровня их физической выносливости, силы и быстроты. Для определения выносливости проводился кросс на 1 и 3 километра, а для определения силы и быстроты военнослужащие выполняли подтягивание на перекладине и челночный бег 10х10. Военнослужащие отряда ПДСС кроме этого сдавали нормативы по военно-прикладному спорту – плаванию в обмундировании с оружием. Нормы физической нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего.

По итогам проверки помощник командующего Подводными силами ТОФ по физической подготовке подполковник Андрей Виниченко дал высокую оценку физической подготовки личного состава объединения.

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