03.11.2020 (01:30)

С экипажами соединения надводных кораблей Балтийского флота проведены учения по борьбе за живучесть

К выполнению задач привлечены военнослужащие соединения надводных кораблей Балтийского флота - экипажи всех типов кораблей соединения флота.

Моряки поочередно, в соответствии с планом, отрабатывают задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий».

УТК представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и имитацией возгорания, совершенствовать навыки по спасению корабля.

На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространении огня в отсеке военнослужащие тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. При поступлении воды через пробоины аварийные партии ставят специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду.

В соответствии с требованиями руководящих документов моряки Балтийского флота принимают участие в подобных тренировках на регулярной основе.

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