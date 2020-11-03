03.11.2020 (02:00)
Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях
В соединении дальней авиации прошли полеты дальних бомбардировщиков Ту-22м3 в сложных метеорологических условиях.
Полеты осуществлялись в условиях выпадения осадков, ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре.
К мероприятию привлекались экипажи 1 и 2 класса.
Во время выполнения полетных заданий летный состав отработал полет по маршруту, заход на посадку по приборам, полет строем на малых дистанциях.
Особенностью данной летной смены являлась отработка взаимодействия с экипажами истребительной авиации.
На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
Всего за летную смену было совершено 8 вылетов, задействовано свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.