02.11.2020 (23:00)

Связисты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отметили 76-ю годовщину со дня своего образования

Сегодня личный состав отдельного батальона связи Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, отметили 76-ю годовщину со дня образования части.

За свою историю военные связисты соединения ВДВ являются гарантом надежности коммуникации в системе управления подчиненными войсками. С самоотверженностью и мужеством, в любых условиях обстановки воины-связисты продолжают выполнять поставленные учебно-боевые задачи.

Не одно проведенное учение в этом году не прошло без участия специалистов отдельного батальона связи. С этой задачей воины-связисты умело и грамотно справлялись на всех этапах различных учений, проведенных в 2020 учебном году, своевременно налаживая связь при организации действий по уничтожению условного противника.

В праздничный день начальник штаба соединения ВДВ гвардии полковник Алексей Корнев вручил личному составу отдельного батальона связи погоны с очередным воинскими званиями, медали и грамоты.

Благодарность за службу от лица командования гвардейского соединения за верную службу соединению и Воздушно-десантным войскам сегодня получили все военнослужащие-связисты.

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