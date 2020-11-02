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02.11.2020 (22:00)

Военные строители возвели в Новороссийске два учебно-тренировочных комплекса

Военные строители возвели в Новороссийске два учебно-тренировочных комплекса – «Афалина» и «Гефест». Основа «Афалины» – бассейн 7 на 12 метров со специальной чашей глубиной 5 метров и современным водолазным оборудованием.

Комплекс предназначен для эффективных тренировок и качественной подготовки военных моряков-водолазов к сложным подводным работам, включая навыки использования индивидуальных и коллективных средств спасения.

В «Гефесте» экипажи военных моряков будут учиться бороться за живучесть боевых кораблей. УТК сделан из морских 40-футовых контейнеров и оснащен системами и механизмами для отработки одновременно четырьмя группами разных приемов по борьбе с пожарами и течью. Кроме того, военные строители подготовили основание памятника «Морякам Новороссийской военно-морской базы, воевавшим в Великой Отечественной войне и стоявших на страже Родины в мирное время».

На гранитный постамент установлен отслуживший в боевом строю несколько десятков лет рейдовый тральщик «РТ-278». Его привел в порядок личный состав одной из частей НВМБ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное строительство
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