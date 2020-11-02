02.11.2020 (21:30)

Курсанты Военного университета приняли участие в «Правовом диктанте»

В рамках единого дня правовых знаний курсанты Военного университета приняли участие в образовательной акции Министерства обороны РФ «Правовой диктант».

На базе университета было развернуто несколько площадок. Для профилактики вирусных инфекций и сбережения здоровья курсантов были приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, а так же проведена дезинфекция.

Диктант проходил в тестовой форме, задания включали в себя вопросы с вариантами ответов. Вопросы касались различных аспектов российского законодательства. Особое внимание было уделено военно-правовой отрасли права. Правовой диктант призван выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности курсантов, дать возможность будущим офицерам узнать свой уровень правовой грамотности. По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан РФ.

Курсанты проявили к правовому диктанту высокий интерес. Это первый проведенный диктант на правовую тему в данном формате.

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