02.11.2020 (20:45)

В театре Российской Армии проходят концерты народного артиста Александра Розенбаума

Центральный академический театр Российской Армии живет насыщенной творческой жизнью: идут не только спектакли и репетиции новых постановок, но и концерты. Каждый вечер с 27 октября по 8 ноября на Большой сцене Театра Армии - выступает народный артист России Александр Розенбаум со своими лучшими песнями.

Кроме того, театр продолжает показ спектаклей текущего репертуара, среди которых три премьеры, выпущенных в этом сезоне: это «Леди на день» Дмитрия Астрахана (его можно увидеть 10, 15, 20 и 25 ноября на Большой сцене), «Третья ракета» Николая Лазарева (7 ноября на Малой сцене) и «Баба голубиная» Андрея Бадулина (10, 15 и 25 ноября на Экспериментальной сцене Театра Армии).

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