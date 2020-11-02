02.11.2020 (21:00)

В Главном управлении военной полиции МО РФ состоялось торжественное вручение воинских званий и награждение военнослужащих

В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации в торжественной обстановке доведены приказы Министра обороны Российской Федерации о присвоении очередных воинских званий и ведомственных наград.

Начальником Главного управления военной полиции генерал-полковником Кураленко С.В. вручены погоны подполковника юстиции начальнику отдела дознания военной полиции. Вручая погоны Сергей Васильевич, пожелал офицеру дальнейших успехов в службе.

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации за успешное выполнение задач военнослужащему Главного управления военной полиции вручена медаль «Участнику военной операции в Сирии».

Приказом начальника Главного управления военной полиции полковник Паськов С.Ю., награжден грамотой за долголетнюю безупречную службу и в связи с увольнением в запас по достижению предельного возраста нахождения на военной службе. Старший лейтенант юстиции Хабибулин Т.А., за особые заслуги, инициативу и усердие по службе, награжден медалью «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка».

Мероприятия прошли в строгом соответствии с соблюдением порядка эпидемиологических требований.

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