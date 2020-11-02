02.11.2020 (20:30)
Переменный состав учебных центров инженерных войск приступил к сдаче итоговых экзаменов
В межвидовых учебных центрах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации проводятся контрольные занятия и экзамены с переменным личным составом.
Занятия проходят с применением современных учебно-тренировочных средств — тренажеров инженерных машин, которые позволяют максимально облегчить освоение механиками-водителями практического вождения и выполнения инженерных задач в реальных условиях обстановки, характерных для современного боя, путем выработки у обучаемых точных, координированных навыков в действиях с механизмами управления.
После сдачи экзаменов более 1,5 тыс. младших специалистов инженерных войск отправятся к новому месту прохождения службы в инженерные подразделения военных округов и Северного флота.
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