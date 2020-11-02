02.11.2020 (20:00)

С военнослужащими инженерно-саперного соединения в Муроме проведены контрольные занятия

В инженерно-саперном соединении центрального подчинения в Муроме Владимирской области проведены контрольные занятия за летний период обучения.

В ходе занятий проверялись вопросы боевой, специальной и физической подготовки военнослужащих.

Кроме того, инженерный батальон (штурма и разграждения) и рота инженерной разведки выполнили требования для включения их в перечень с присвоением почетного наименования «ударное».

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