02.11.2020 (20:00)
С военнослужащими инженерно-саперного соединения в Муроме проведены контрольные занятия
В инженерно-саперном соединении центрального подчинения в Муроме Владимирской области проведены контрольные занятия за летний период обучения.
В ходе занятий проверялись вопросы боевой, специальной и физической подготовки военнослужащих.
Кроме того, инженерный батальон (штурма и разграждения) и рота инженерной разведки выполнили требования для включения их в перечень с присвоением почетного наименования «ударное».
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