Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.11.2020 (20:00)

С военнослужащими инженерно-саперного соединения в Муроме проведены контрольные занятия

В инженерно-саперном соединении центрального подчинения в Муроме Владимирской области проведены контрольные занятия за летний период обучения.

В ходе занятий проверялись вопросы боевой, специальной и физической подготовки военнослужащих.

Кроме того, инженерный батальон (штурма и разграждения) и рота инженерной разведки выполнили требования для включения их в перечень с присвоением почетного наименования «ударное».

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
Российские специалисты РХБ защиты продезинфицировали помещения и прилегающую территорию Цхинвальской швейной фабрики в Южной Осетии
В Ленинградской области саперы ЗВО очистят полигоны от неразорвавшихся снарядов
Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию социальных объектов в Кузбассе
Военные химики танковой армии ЗВО дезинфицировали территории Главного храма ВС РФ и Московского суворовского училища

Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false