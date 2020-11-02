02.11.2020 (19:30)

Пловцы армейского клуба завоевали 11 наград в заключительный день чемпионата России в Казани

Во Дворце водных видов спорта в Казани завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира спортсмены Центрального спортивного клуба Армии записали на свой счет 11 медалей разного достоинства — семь золотых, две серебряных и две бронзовых, — в том числе в составе команд.

Армейская спортсменка Дарья Васькина одержала победу на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате России по плаванию, который завершился в Казани. Васькина с результатом 58,63 секунды обошла Дарю Клепикову (58,75 секунды) и Александру Сабитову (59,25 секунды).

Александр Кудашев в Казани выиграл 200-метровку баттерфляем. В финале армеец показал время 1 минута 55,68 секунды. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Вадим Клименищев – 1 минута 56,50 секунды. Замкнул тройку лидеров Александр Прибыток – 1 минута 56,94 секунды.

На дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1 минута 57,75 секунды победила прапорщик Анастасия Гуженкова. Серебряным призером, проплыв дистанцию за 1 минуту 57,98 секунды, стала Валерия Саламатина, бронзовым – Александра Быкова – 1 минута 59,25 секунды.

Также Анастасия Гуженкова в составе команды ХМАО-Югра (Гуженкова, Елизавета Агапитова, Лада Брагина и Алена Ефимова) стала третьей в женской комбинированной эстафете 4х100 м. С результатом 4 минуты 10,03 секунды команда Гуженковой уступила представительницам Санкт-Петербурга (4 минуты 6,67 секунды) и Новосибирской области (4 минуты 9,22 секунды).

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Александр Егоров победил на дистанции 1 500 м вольным стилем, став лучшим с результатом 15 минут 6,66 секунды. Второе место занял Кирилл Мартынычев, преодолевший дистанцию за 15 минут 7,53 секунды. На третью ступень пьедестала почета поднялся Эрнест Максумов – 15 минут 17,53 секунды.

Прапорщик Владислав Гринев показал второй результат – 48,38 секунды – на дистанции 100 м вольным стилем. Армеец уступил лишь Андрею Минакову (47,57 секунды). Третьим с результатом 48,81 секунды стал Александр Щеголев.

Также Владислав Гринев, выступая в составе команды Москвы вместе с лейтенантом Антоном Чупковым, прапорщиком Петром Жихаревым и Никитой Третьяковым, одержал победу в комбинированной эстафете 4х100 м. Гринев, Чупков, Жихарев и Третьяков проплыли эстафету за 3 минуты 34,71 секунды. Вторыми с результатом 3 минуты 35,89 секунды стали спортсмены из Санкт-Петербурга. Представители Республики Татарстан стали третьими – 3 минуты 38,02 секунды.

Прапорщик Мария Темникова, проплыв 200 м брассом за 2 минуты 23,19 секунды, записала на свой счет «серебро». Первенствовала на данной дистанции Евгения Чикунова (2 минуты 21,87 секунды). Замкнула тройку лидеров Дарья Чикунова (2 минуты 24,81 секунды).

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Егор Доломанов стал на чемпионате страны третьим на дистанции 200 м на спине. С результатом 1 минута 58,46 секунды представитель армейского Клуба уступил Григорию Тарасевичу (1 минута 58,33 секунды) и Максиму Фофанову (1 минута 58,38 секунды).

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