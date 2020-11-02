02.11.2020 (19:00)

Экипаж армейца Ростислава Гайтюкевича стал третьим в соревнованиях четверок на Кубке России по бобслею

На олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи прошел заключительный соревновательный день Кубка России по бобслею и скелетону, принесший представителю армейского клуба Ростиславу Гайтюкевичу бронзовую награду.

Экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича (разгоняющие Андрей Лылов, Кирилл Антюх и Руслан Самитов) замкнул тройку лидеров в соревнованиях четверок на Кубке России по бобслею, по итогу двух заездов показав результат 1 минута 50,26 секунды.

Первенствовала четверка Алексея Стульнева, Михаила Мордасова, Владислава Жаровцева и Андрея Казанцева — 1 минута 49,98 секунды. Второе место заняли Максим Андрианов, Роман Кошелев, Максим Белугин и Сергей Бакланов — 1 минута 50,22 секунды.

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