02.11.2020 (18:30)

Команда ЦСКА выиграла III Всеармейские соревнования по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны РФ

В спортивном комплексе «Субедей» в Кызыле (Республика Тыва) прошли III Всеармейские соревнования по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны Российской Федерации.

Республика Тыва принимает турнир такого уровня третий раз подряд. В 2018 году I Всеармейские соревнования по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны проходили на стадионе «Хуреш» в Кызыле. Вторые игры были организованы в прошлом году на стадионе имени 5-летия Тувы. Ежегодно в открытии турнира участвуют руководство ЦСКА и самарского филиала армейского клуба.

В этом году отстаивать честь военных округов и родов войск в Кызыл съехались 78 сильнейших борцов Вооруженных Сил РФ в составе 8 команд, представляющих ЦВО, ВВО, ЗВО, ЮВО, 41-ю общевойсковую армию, ВДВ, Северный флот и сборную команду ЦСКА.

Республика Тыва славится не только своими спортсменами — меткими лучниками и сильными борцами, но и традиционным национальным горловым пением. Украшением торжественной церемонии открытия стало выступление ансамбля Хоомейжи смотивами, которые взывают к воссоединению человека с природой.

После музыкальной части открытия и представления команд ведущие зачитали телеграмму трехкратного чемпиона Олимпийских игр Александра Карелина. В приветственном письме легендарный спортсмен отметил важность объединения усилий командования 41-й общевойсковой армии и Центрального спортивного клуба Армии в организации спортивных состязаний в условиях ограничений. Действительно, сложная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы: турнир проходил без зрителей, но трансляция соревнований в интернете позволила следить за поединками поклонникам борьбы со всего мира.

После торжественного открытия спортивный праздник переместился на ковры, где началась самая зрелищная часть — поединки сильнейших.

В составе сборной ЦСКА боролись: Заурбек Сидаков (до 74 кг), Азамат Тускаев (до 57 кг), Асланбек Сотиев (до 97 кг) и Инар Кетия (до 65 кг), а также классики Чингиз Лабазанов (до 77 кг), Никита Мельников (до 97 кг), Бекхан Оздоев (до 87 кг), Алексей Киянкин (до 67 кг) и Зураби Гедехаури (до 130 кг).

В составе 41 общевойсковой армии выступали четыре призера чемпионатов Европы - вольники Начын Куулар (до 65 кг) и Тимур Бижоев (до 74 кг), а также классики Александр Головин (до 97 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).

В финальной матчевой встрече и сошлись фавориты. Команда ЦСКА оказалась сильнее сборной 41-ой общевойсковой армии. Встреча завершилась со счетом 6:3.

Отметим, что Азамат Тускаев одолел 6:4 Дондук-оола Хуреш-оола, Заурбек Сидаков по последнему действию при счете 2:2 одолел Тимура Бижоева, Никита Мельников со счетом 1:1 уступил Александру Головину, а Зураби Гедехаури с аналогичным счетом победил Виталия Щура.

По итогам финальных поединков «золото» турнира и 1-е место со счетом 6:3 у команды ЦСКА, второе место и серебряная медаль – у 41-й общевойсковойармии. Бронзовую медаль соревнований выиграла команда ВДВ.

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