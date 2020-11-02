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02.11.2020 (18:00)

Юнармию Татарстана признали лучшей в России по итогам 2020 года

Республика Татарстан по результатам итогового общероссийского смотра-конкурса на определение рейтинга региональных отделений движения «Юнармия» заняла первое место в Российской Федерации по итогам 2020 года. Регион улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом на два пункта.

В конкурсе принимали участие 60 регионов. Участники оценивались в более чем 30 направлениях работы, в том числе по военно-патриотической деятельности и проведению военно-спортивных мероприятий. Юнармия Республики Татарстан получила 1089 баллов.  Второй год подряд второе место заняло отделение Юнармии Калужской области с 848 баллами. Впервые в тройку призеров вошла Юнармия Ставропольского края с 801 баллом.

В прошлом году первое место досталось Юнармии Самарской области. Таким образом, второй год подряд в рейтинг лучших отделений продолжил возглавлять регион в зоне Центрального военного округа.

Также в десятке лучших регионов расположились Московская и Вологодская области, город Москва, Красноярский край, Чувашская Республика, Кемеровская и Ростовская области, соответственно.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента России. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны.

Главной целью Юнармии является патриотическое воспитание молодежи, подготовка ребят к службе в Вооруженных Силах, сохранение и приумножение традиций. Юнармейцы принимают участие в различных соревнованиях, совершают походы по местам боевой славы и принимают участие в парадах. Юношей и девушек обучают стрельбе из оружия, оказанию первой медицинской помощи, ориентированию на местности и по карте.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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