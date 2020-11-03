03.11.2020 (01:00)
Экипажи дальневосточного соединения дальней авиации выполнили налет в текущем году более 5 тыс. часов
В дальневосточном соединении дальней авиации мероприятия боевой подготовки, спланированные на 2020 учебный год, выполнены в полном объеме.
Всего за отчетный период было проведено более 20 учений и тренировок различного уровня, выполнено порядка 10 специальных полетов на воздушное патрулирование, отработано ряд мероприятий совместной подготовки и взаимодействия с авиацией Восточного и Центрального военных округов, а также морской авиацией Тихоокеанского флота. Проведено более 30 учебно-методических сборов с разными категориями военнослужащих.
Общий налет авиационных экипажей соединения составил более 5 тыс. часов. К выполнению задач по предназначению руководящим и инструкторским составом подготовлено более 10 молодых экипажей. Введено в строй и допущено к самостоятельным работам на авиационной и специальной технике, обеспечивающей полеты авиации, более 100 человек личного состава.
Командиром авиационного соединения гвардии полковником Андреем Малышевым отмечены слаженные действия воинских частей и подразделений авиационного соединения при выполнении задач по предназначению.