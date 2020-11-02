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02.11.2020 (16:45)

В полку дальней авиации в Амурской области прошло занятие с противодиверсионными подразделениями

В полку дальней авиации Воздушно-космических сил в Амурской области прошло учебно-практическое занятие с подразделениями по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.

В ходе мероприятия были отработаны элементы охраны и обороны авиационной техники, оповещения, смены мест дислокации, а также меры предотвращения захвата условным противником техники для использования в своих целях.

Занятие проводилось на территории аэродрома авиационного полка и на административной зоне гарнизона Украинка.

Мероприятия такого характера проводятся регулярно и позволяют военнослужащим четко и слаженно действовать в различных условиях обстановки и вовремя реагировать на различные нештатные ситуации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Специальная подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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