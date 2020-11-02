02.11.2020 (16:45)
В полку дальней авиации в Амурской области прошло занятие с противодиверсионными подразделениями
В полку дальней авиации Воздушно-космических сил в Амурской области прошло учебно-практическое занятие с подразделениями по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.
В ходе мероприятия были отработаны элементы охраны и обороны авиационной техники, оповещения, смены мест дислокации, а также меры предотвращения захвата условным противником техники для использования в своих целях.
Занятие проводилось на территории аэродрома авиационного полка и на административной зоне гарнизона Украинка.
Мероприятия такого характера проводятся регулярно и позволяют военнослужащим четко и слаженно действовать в различных условиях обстановки и вовремя реагировать на различные нештатные ситуации.
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