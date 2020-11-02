02.11.2020 (16:30)

Военнослужащие Сызранского филиала Военно-воздушной академии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем

Военнослужащие Сызранского филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковсокого и Ю.А. Гагарина» поздравили ветерана Великой Отечественной войны подполковника в отставке Виктора Николаевича Масленникова с 95-летием.

В мероприятии приняли участие начальник филиала полковник Александр Асанов, заместитель начальника филиала по военно-политической работе полковник Дмитрий Бруков, курсанты 1-го авиационного и специального факультетов.

В качестве музыкального поздравления военный оркестр филиала академии исполнил ряд произведений во дворе дома, где проживает Виктор Николаевич, после чего ветерану были вручены подарки от военнослужащих.

В завершение фронтовик поблагодарил всех гостей за поздравление.

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