Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.11.2020 (16:30)

Военнослужащие Сызранского филиала Военно-воздушной академии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем

Военнослужащие Сызранского филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковсокого и Ю.А. Гагарина» поздравили ветерана Великой Отечественной войны подполковника в отставке Виктора Николаевича Масленникова с 95-летием.

В мероприятии приняли участие начальник филиала полковник Александр Асанов, заместитель начальника филиала по военно-политической работе полковник Дмитрий Бруков, курсанты 1-го авиационного и специального факультетов.

В качестве музыкального поздравления военный оркестр филиала академии исполнил ряд произведений во дворе дома, где проживает Виктор Николаевич, после чего ветерану были вручены подарки от военнослужащих.

В завершение фронтовик поблагодарил всех гостей за поздравление.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Бурятии завершилось российско-монгольское учение «Селенга-2020»
Более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники задействовано в совместной тренировке подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО
Молодые летчики ВВО впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей
Военная академия ВКО приняла участие в правовом диктанте

Метки:
ВВС , Ветераны , Юбилеи , Торжественные церемонии , Великая Отечественная война (ВОВ) , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false