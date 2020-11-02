02.11.2020 (16:00)

Новой темой проекта ЦДРА «История Российской Армии» стала Первая Камчатская экспедиция

30 октября на YouTube канале Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе ведущий проекта «История Российской Армии» — известный писатель-маринист, ведущий редактор военно-художественной студии писателей ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Шигин — выступил с рассказом о Первой Камчатской экспедиции.

Вновь в центре внимания оказалась эпоха Петра I — время революционных преобразований и великих открытий. Ярким завершающим аккордом эпохи по освоению территорий Сибири и Дальнего Востока по праву считается Первая Камчатская экспедиция. Как отмечает Владимир Шигин, наравне с изучением рубежей России императора интересовало освоение тихоокеанских просторов и торговля с зарубежными странами, в первую очередь с Индией. Поэтому он по окончании Персидского похода (1722–1723 гг.) всерьез задумался об организации военно-морской экспедиции на Дальний Восток.

3 января 1725 года Петр 1 подписывает указ об организации Камчатской экспедиции, а 6 января он пишет личную инструкцию о целях экспедиции, которые включали в себя достижение Камчатки, создание двух палубных ботов для поиска перехода из Азии в Америку, изучение океанских берегов, установление контактов со странами-землевладельцами и изготовление судоходных карт. Руководителем экспедиции был назначен капитан 1 ранга Витус Беринг, многоопытный мореплаватель, прекрасный организатор и преданный морскому делу человек.

Говоря о руководителе экспедиции, ведущий не преминул представить его заместителей. А ими были молодой, но опытный моряк лейтенант Алексей Чириков и лейтенант Мартын Шпанберг, которого лично рекомендовал Витус Беринг. Всего в экспедицию, которую основательно готовили, и которая вызвала большой интерес в Европе, было отобрано более 30 специалистов разных профилей. 24 января, буквально накануне смерти Петра 1, Первая Камчатская экспедиция началась.

Ехали на санях, груженных все необходимым, вплоть до якорей и парусных снастей будущих судов, во главе шел отряд под руководством Алексея Чирикова. Сначала по маршруту от Петербурга до Вологды. Затем предстоял переход до Тобольска, который занял 43 дня. В сутки преодолевали до 45 верст. В Тобольске перезимовали, а летом направились в Якутск, откуда уже зимой взяли курс на Охотск.

Путь до Охотска выдался очень сложным, потому что приходилось двигаться не дорогами, а, по сути, нехожеными тропами через хребты, лесистые увалы. Лошади подчас, не выдерживая напряжения, падали, терялись грузы. Экспедиция несла и людские потери, в том числе из-за морозов, голодной смерти и панических настроений. Тем не менее весной 1727 года Охотск был достигнут. Тогда выглядевший как мелкое поселение он стал отправной точкой для следования на Камчатку.

На небольшом судне «Фортуна» и отремонтированной ладье экспедиция через две недели пути прибыла в Большеречинск. Далее надо было продолжать путь в Нижне-Камчатск, но чрезмерно осторожный Беринг не решился идти туда морем. Вновь, как и прежде, путь следования проходил по неизведанным тропам, замерзшим руслам рек, в условиях сильных морозов и снежных бурь. В Нижне-Камчатске, куда прибыли 11 марта 1728 года, сразу же заложили бот «Святой Гавриил».

Корабль получился хоть и скромный, но вполне достойный. 14 июля 1728 года он вышел в море, и вскоре начались первые географические открытия. Главное из них: в Чукотском море стало ясно, что «Америка не сходится с Азией». Таким образом, пункт инструкции Петра 1 был выполнен. Решение о дальнейших действиях принимали коллегиально: после нескольких дней плавания возвращались обратно в Нижне-Камчатск.

На следующий год на боте «Святой Гавриил» Беринг вышел в море 5 июня 1729 года и пошел к востоку для поиска Америки. Столкнувшись с большими трудностями и не обнаружив земли, он повернул на юг и 23 июля 1729 года прибыл в Охотск. Первая Камчатская экспедиция была успешно завершена.

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