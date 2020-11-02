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02.11.2020 (16:15)

В Ленинградской области саперы ЗВО очистят полигоны от неразорвавшихся снарядов

В рамках подготовки к новому зимнему периоду обучения военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, проведут сплошную очистку более 500 тыс. кв. м территории полигонов объединения от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.

Саперные группы при помощи мобильных комплектов разминирования и миноискателей ИМП-2 в течение месяца обследуют территорию танковых директрис и войсковых стрельбищ общевойскового объединения на наличие неразорвавшихся снарядов и боеприпасов, ручных осколочных и имитационных гранат.

В целях обеспечения безопасности более 200 военнослужащих, задействованных в мероприятиях, будут выполнять работы по разминированию в специальных защитных костюмах. Обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены на месте методом дистанционного подрыва.

Сплошная очистка полигонов является неотъемлемой частью подготовки учебно-материальной базы к новому периоду обучения и проводится военнослужащими полка в плановом режиме.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Инженерные войска , Разминирование
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