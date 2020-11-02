02.11.2020 (17:15)

Российские специалисты РХБ защиты продезинфицировали помещения и прилегающую территорию Цхинвальской швейной фабрики в Южной Осетии

Российские специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа, прибывшие в Южную Осетию для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продезинфицировали помещения и прилегающую территорию Цхинвальской швейной фабрики (БТК 4).

Военнослужащие обработали более 50 тыс. квадратных метров различных поверхностей, зданий, помещений и дорог.

В мероприятиях обработки принимали участие 15 военнослужащих отряда РХБ защиты Южного военного округа, было задействовано три автомобиля РХБ защиты — это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и авторазливочные станции АРС-14М.

Всего за время пребывания российскими военнослужащими в республике было продезинфицировано более 128 тыс. квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей и дорог общего пользования.

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