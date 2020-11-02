02.11.2020 (15:45)

Юнармия против COVID-19: в популярном молодежном Движении дали старт новому проекту

Юнармия запустила новый проект, направленный на профилактику коронавирусной инфекции. Это серия видеороликов с участием юнкоров и уникальное практическое пособие, разработанное совместно с Российским Красным Крестом. Презентация проекта прошла на семинар-совещании по вопросам создания и развития региональных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Особенность проекта в том, что юнкоры призывают своих ровесников соблюдать меры профилактики коронавируса и показывают им, как можно снизить риск заболевания. Аналогичная информация есть и в текстовом варианте. Причем в брошюре содержатся не только полезные советы, но и изложенные на доступном для подростков языке история возникновения COVID-19, причины эпидемии, мифы и легенды.

«Все наши так называемые лайфхаки основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. При этом мы хотели, чтобы информация вызывала интерес и была легкой для восприятия. Уверен, что проект будет полезен и взрослым – родителям, бабушкам и дедушкам, тренерам, учителям в школе. Брошюра, как и видеоролики, размещена на нашем официальном сайте, ее можно скачать на телефон или ноутбук, распечатать, поделиться ей с родными и близкими», - отметил директор департамента военно-патриотической работы Главного штаба Юнармии Антон Кузнецов.

Юнкоры подготовили пять видеороликов, которые рассказывают, как быстро и качественно сделать средства защиты в домашних условиях. Например, для создания маски не требуется каких-то специальных технологий. Понадобятся канцелярские резинки, степлер и рулон нетканных полотенец. «Дешево и сердито», «Домашняя, значит надежная», «Теперь все будут в масках», – так оценивают работу юнармейцев подписчики в комментариях.

Также в одном из роликов активисты показывают сборку рециркулятора, предназначенного для очистки и обеззараживания воздуха. Кажется, что это под силу только профессионалам, но при наличии всех необходимых деталей юнармейцы справляются с задачей за несколько минут. С этими и другими лайфхаками можно познакомиться на официальном сайте Движения в разделе «Проекты» и на YouTube-канале «ЮНАРМИЯ ТВ».

Проект «Юнармия против COVID-19» будет представлен в финале конкурса «Большая перемена», который пройдет с 31 октября по 5 ноября на площадке Международного детского центра «Артек» в Крыму.

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