02.11.2020 (15:30)

В Санкт-Петербурге проведена уникальная операция по извлечению композитного корпуса корабля ПМО «Анатолий Шлемов» из матрицы Средне-невского судостроительного завода

Сегодня на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации) успешно провели уникальную технологическую операцию по извлечению из судостроительной матрицы монолитного композитного корпуса корабля противоминной обороны (ПМО) «Анатолий Шлемов» проекта 12700, строящегося по заказу Военно-Морского Флота России.

О выполнении этого технологического этапа строительства корабля было доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании в Адмиралтействе, в ходе которого рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

Монолитный корпус корабля был изготовлен методом вакуумной инфузии в специальной матрице в соответствии с новой технологией, применяемой в отечественном кораблестроении. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Корпус не подвержен коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы, к достоинствам композитного корпуса можно отнести его немагнитность, что обеспечивает большую живучесть и эффективность корабля при выполнении задач по поиску морских мин.

На совещании под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова было отмечено, что корабль ПМО «Анатолий Шлемов» будет передан в состав Военно-Морского Флота России во второй половине 2021 года после завершения всех этапов строительства и испытаний. Военно-научное сопровождение на этапах проектирования и строительства корабля осуществляет Военный учебно-научный центр ВМФ России. «Анатолий Шлемов» является седьмым кораблём в серии проекта 12700 «Александрит», строящейся на Средне-Невском судостроительном заводе.

Адмирал Николай Евменов также отметил, что Главное командование Военно-Морского Флота продолжит вести планомерную работу по оснащению минно-тральных сил флотов ВМФ России кораблями противоминной обороны проекта 12700, которые имеют отличные тактико-технические характеристики. По ряду показателей корабли этого проекта превзошли характеристики, заложенные в них при проектировании. В данный момент ведется оснащение минно-тральных сил Тихоокеанского флота кораблями противоминной обороны проекта 12700. Первый корабль данного проекта, предназначенный для Тихоокеанского флота, «Яков Баляев» прибыл из Санкт-Петербурга во Владивосток в октябре и в ближайшее время приступит к испытаниям».

На текущий момент на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, на корабле противоминной обороны «Анатолий Шлемов» завершены основные корпусные работы: сформированы корабельные помещения, на корпус установлены палуба и фальшборты, собран первый ярус надстройки. Параллельно в цехе ведётся работа по сборке второго яруса настройки, который будет установлен на корабль после его вывода из цеха. В ближайшее время корабелам предстоит осуществить операцию по перестановке корпуса заказа в достроечную часть цеха, после чего начнутся работы по монтажу основных систем, механизмов и оборудования заказа.

Торжественная церемония закладки «Анатолия Шлемова» состоялась 12 июля 2019 года. Приказом главкома ВМФ морскому тральщику присвоено действующее наименование «Анатолий Шлемов» в честь заслуженного кораблестроителя, вице-адмирала Анатолия Фёдоровича Шлемова. Спуск корабля на воду запланирован на первую половину 2020 года.

Справочно:

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ России. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

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