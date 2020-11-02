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02.11.2020 (15:15)

Водители и механики-водители армейского корпуса Балтийского флота успешно выполнили годовой план по вождению

В летнем периоде обучения с водителями и механиками-водителями общевойскового объединения Балтийского флота проведено около 1000 занятий по вождению колёсной и гусеничной техники, что привело к увеличению количества занятий на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 50% занятий проходили в ночное время. Общий километраж механиков-водителей боевых машин составил более 250 км, а водителей – более 350 км, что позволило полностью выполнить план подготовки. Также вырос и профессионализм водительского состава корпуса, средний бал за занятия по вождению увеличился на 10% в сравнении с 2019 годом.

Всего обучение прошли свыше 1000 водителей и механиков-водителей армейского корпуса.

В данный момент военнослужащие общевойскового объединения Балтийского флота завершают перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации, чтобы снова вернуться к занятиям по боевой подготовке.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
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