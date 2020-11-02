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02.11.2020 (15:00)

Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию социальных объектов в Кузбассе

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, провели дезинфекцию социальных объектов в регионе.

Для этих целей были сформированы дезинфекционные бригады, которые обработали подъезды многоквартирных домов, детские площадки, остановки общественного транспорта, котельные. Химики использовали автономные приборы специальной обработки ДКВ-1, авторазливочные станции АРС-14 КМ. Все дезинфицирующие растворы эффективны против вирусов и бактерий, но в то же время безопасны для окружающей среды.

В мероприятиях задействовано свыше 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

Как сообщалось ранее, специалисты войск РХБ защиты ЦВО были задействованы в обработке подведомственных социальных объектов: казарменно-жилищного фонда, объектов инфраструктуры Министерства обороны в четырех регионах Сибири.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Центральный военный округ , Социальная защита
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