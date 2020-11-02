02.11.2020 (14:45)

В Бурятии завершилось российско-монгольское учение «Селенга-2020»

На полигоне Восточного военного округа (ВВО) Бурдуны в Республике Бурятия прошла церемония закрытия совместного российско-монгольского учения «Селенга-2020».

Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), совместное учение прошло на высшем уровне, где были апробированы новые методы и способы борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

На торжественном мероприятии были спущены государственные флаги и исполнены гимны стран-участниц учения. Отличившихся военнослужащих наградили медалями Минобороны России «За укрепление боевого содружества», грамотами и ценными подарками.

Руководитель учения генерал-майор Руслан Абдулхаджиев и начальник штаба Сухопутных войск ВС Монголии бригадный генерал Лхамжийонцогойбаяр поблагодарили военнослужащих за высокую выучку и профессионализм, проявленные в ходе выполнения задач.

Начальник отдела международного военного сотрудничества ВВО полковник Иван Тараев отметил высокую динамику развития взаимодействия вооруженных сил России и Монголии в военной и военно-технической сферах, направленной на укрепление обороноспособности и национальной безопасности двух государств.

Стоит также добавить, что торжественные мероприятия, посвященные закрытию ежегодного совместного учения «Селенга» с участием подразделений вооруженных сил Монголии, состоялись и на полигоне Дойтын Ам (Монголия), где практические действия разыгрывала монгольская сторона.

Напомним, что учение «Селенга-2020» впервые проходило одновременно на двух полигонах России и Монголии с 27 по 31 октября. Мероприятие было направлено на борьбу с международным терроризмом.

От Вооруженных Сил России привлекалось около 650 военнослужащих и более 100 единиц техники. Со стороны Вооруженных сил Монголии было задействовано порядка 450 человек и свыше 100 единиц техники.

Справочно:

Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 г. До 2011 г. оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского — «Строитель»). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.

В 2019 году учение проходило на полигоне Мунх Хэт в Монголии, где участники отработали задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населенного пункта в приграничном районе.

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