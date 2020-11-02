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02.11.2020 (14:30)

Военные химики танковой армии ЗВО дезинфицировали территории Главного храма ВС РФ и Московского суворовского училища

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии провели специальную обработку территории и объектов Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации и Московского суворовского военного училища.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие танковой армии ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработали прихрамовую территорию, подъезды учебных корпусов, комнаты проживания суворовцев, подходы к столовой и клубу, территорию военного училища, а также осуществили дезинфекцию прилегающей территории, объектов храмового комплекса и дорожного покрытия.

Площадь обработанной дезинфицирующими растворами поверхности составила более 90 тыс. кв. м.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Социальная защита
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