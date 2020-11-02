02.11.2020 (14:30)
Военные химики танковой армии ЗВО дезинфицировали территории Главного храма ВС РФ и Московского суворовского училища
В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии провели специальную обработку территории и объектов Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации и Московского суворовского военного училища.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие танковой армии ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработали прихрамовую территорию, подъезды учебных корпусов, комнаты проживания суворовцев, подходы к столовой и клубу, территорию военного училища, а также осуществили дезинфекцию прилегающей территории, объектов храмового комплекса и дорожного покрытия.
Площадь обработанной дезинфицирующими растворами поверхности составила более 90 тыс. кв. м.