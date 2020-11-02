02.11.2020 (14:15)

На Черноморском флоте проходит сбор с командирами малоразмерных надводных средств

На Черноморском флоте (ЧФ) начался сбор с командирами малоразмерных катеров и судов на допуск к самостоятельному управлению.

Мероприятие проходит в рамках подготовки военнослужащих, допущенных к самостоятельному управлению, к выполнению поставленных задач в зимнем периоде обучения.

Сбор проводится в два этапа. На первом этапе командиры сдают зачёты в учебном центре соединения кораблей охраны водного района, в ходе которых осуществляется проверка теоретических знаний участников.

На втором этапе сбора командиры проходят проверку практических навыков самостоятельного управления малоразмерным надводных средством.

В мероприятии принимают участие более 50 командиров из числа военнослужащих и гражданских специалистов, занимающих командные должности на катерах флота различного предназначения, а также на судах обеспечения.

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