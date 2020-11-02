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02.11.2020 (14:00)

Врачи сводного медотряда Минобороны России применяют комплексный подход при лечении пациентов с COVID-19 в медицинских учреждениях Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России применяют комплексный подход при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях в Курганской области.

При выявлении COVID-19 у пациентов устанавливается уровень тяжести заболевания, проводится компьютерная томография для определения степени поражения легких и назначается лечение. В ходе терапии для прогнозирования развития болезни и своевременного предотвращения осложнений, группы военных специалистов реаниматологов инфекционистов, кардиологов, пульмонолога и терапевтов в лечебных учреждениях Курганской области отслеживают динамику жизненных показателей пациентов: пульс, давление, уровень кислорода в крови, а также состояние печени и почек.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ , Социальная защита , Медицина
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