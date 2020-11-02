02.11.2020 (13:45)

Более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники задействовано в совместной тренировке подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО

В Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Псковской, Воронежской областях и Республике Карелия прошли тренировки совместной боевой подготовки в авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических подразделениях Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

По замыслу тренировки, боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов подразделений противовоздушной обороны должны были сдержать попытки истребительной авиации попасть в заданное воздушное пространство и нанести ракетно-бомбовые удары по наиболее значимым наземным объектам. В роли условного противника выступали авиационные группы в составе оперативно-тактической и армейской авиации объединения.

Основной задачей подразделений радиотехнических войск было заблаговременное обнаружение свыше воздушных целей, приближающихся с различных направлений и на разных высотах, а также передача координат траектории движения самолетов для зенитных ракетных дивизионов.

Работу подразделений радиотехнических войск усложняли действия армейской авиации, которая применялась для постановок радиопомех, поэтому условия обнаружения воздушных целей были максимально приближены к реальным.

Каждый из истребителей отработал во время мероприятий совместной боевой подготовки элементы ухода от объектов ПВО, маневрирование и полеты на предельно малых высотах. При этом расчеты зенитных ракетных комплексов отработали уничтожение воздушных целей с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет.

В мероприятии совместной подготовки было задействовано более 500 военнослужащих, свыше 100 единиц авиационной, радиотехнической и зенитной ракетной техники.

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