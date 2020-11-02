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02.11.2020 (13:30)

Расчеты РХБ защиты ЗВО осуществили специальную обработку сборных пунктов в Москве и Подмосковье

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа провели дезинфекцию помещений сборных пунктов Москвы и Московской области. Задачи выполнялись с применением специальных машин АРС-14 и АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К.  

Такая работа проводится на регулярной основе. Особое внимание при этом было уделено обработке контрольно-пропускных пунктов, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовых, а также прилипающей территории. В общей сложности обработано свыше 500 кв. метров территории сборного пункта. 

В рамках осеннего 2020 года призыва все сборные пункты и военкоматы оснащены необходимым медицинским имуществом, в том числе защитными медицинскими масками, дезинфицирующими растворами и специальными экспресс-тестами на определение вирусных заболеваний.

Также с целью обеспечения безопасных условий пребывания граждан при входе организована бесконтактная термометрия, проводимая специалистами медицинской службы.

Всего в рамках осеннего призыва будет призвано и отправлено в войска порядка 10 тыс. граждан, проживающих на территории города Москвы и Московской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Социальная защита , COVID-19
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