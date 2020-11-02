02.11.2020 (13:15)

Подготовительный период к новому учебному году начался в Оперативной группе российских войск в Приднестровье

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) приступили к мероприятиям подготовительного периода к новому учебному году.

В течение месяца пройдут занятия с личным составом медицинской службы, учебно-методические сборы с офицерским составом, испытания на присвоение классной квалификации, а также занятия по безопасности военной службы.

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ будут усовершенствованы учебные места, где военнослужащие отрабатывают стрельбу из стрелкового оружия, также будет усовершенствована учебно-материальная база (УМБ) танкодрома и автодрома.

Военнослужащими будет произведен перевод более 100 единиц вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации. Работы по ремонту и обслуживанию ВВТ и учебно-материальной базы будут произведены силами квалифицированных специалистов военнослужащих ремонтных подразделений и подразделений обеспечения. Данная категория военнослужащих имеет образование по техническим специальностям и многолетний опыт работы с военной техникой и оборудованием УМБ.

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