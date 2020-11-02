Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.11.2020 (13:15)

Подготовительный период к новому учебному году начался в Оперативной группе российских войск в Приднестровье

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) приступили к мероприятиям подготовительного периода к новому учебному году.

В течение месяца пройдут занятия с личным составом медицинской службы, учебно-методические сборы с офицерским составом, испытания на присвоение классной квалификации, а также занятия по безопасности военной службы.

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ будут усовершенствованы учебные места, где военнослужащие отрабатывают стрельбу из стрелкового оружия, также будет усовершенствована учебно-материальная база (УМБ) танкодрома и автодрома.

Военнослужащими будет произведен перевод более 100 единиц вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации. Работы по ремонту и обслуживанию ВВТ и учебно-материальной базы будут произведены силами квалифицированных специалистов военнослужащих ремонтных подразделений и подразделений обеспечения. Данная категория военнослужащих имеет образование по техническим специальностям и многолетний опыт работы с военной техникой и оборудованием УМБ.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке
Военнослужащие ЗВО наведут пять мостов через реки в Тульской области
Военнослужащие Балтийского флота проводят ежедневную дезинфекцию объектов флотской инфраструктуры
Полигоны Балтийского флота готовят к новому учебному году

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false