02.11.2020 (12:45)
Военнослужащие ЗВО наведут пять мостов через реки в Тульской области
Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа наведут пять мостов через реки в Тульской области в рамках тактико-специальных учений.
Возведенные и переданные местным жителям временные автодорожные мосты соединят десятки населенных пунктов и сократят расстояние до социальных учреждений.
В ходе учений с личным составом мостовых подразделений будет возведено 5 мостовых переходов протяжённостью от 12 до 60 м через ручей в деревне Грибовка, через реки Шатец, Упа, Мокрая Табола, Пениковка в Веневском, Кимовском, Дубенском и Белёвском районах Тульской области. Ширина мостовых переходов составит 3,8 м.
В настоящее время подразделения, привлекаемые к учениям, совершили марши в назначенные районы и осуществили доставку комплектов мостов из прокатных балок.
К учениям привлечено более 110 военнослужащих, свыше 55 единиц военной и специальной техники.