02.11.2020 (12:45)

Военнослужащие ЗВО наведут пять мостов через реки в Тульской области

Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа наведут пять мостов через реки в Тульской области в рамках тактико-специальных учений.

Возведенные и переданные местным жителям временные автодорожные мосты соединят десятки населенных пунктов и сократят расстояние до социальных учреждений.

В ходе учений с личным составом мостовых подразделений будет возведено 5 мостовых переходов протяжённостью от 12 до 60 м через ручей в деревне Грибовка, через реки Шатец, Упа, Мокрая Табола, Пениковка в Веневском, Кимовском, Дубенском и Белёвском районах Тульской области. Ширина мостовых переходов составит 3,8 м.

В настоящее время подразделения, привлекаемые к учениям, совершили марши в назначенные районы и осуществили доставку комплектов мостов из прокатных балок.

К учениям привлечено более 110 военнослужащих, свыше 55 единиц военной и специальной техники.

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